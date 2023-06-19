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Малахов Павел Егорович

Место рождения

Липовец, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

18.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1949

Отец: Малахов Егор Иванович

Мать: Малахова Елена

Липовец, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.05.1970

Дочь: Павлова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Малахова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
16.07.1975

Сын: Малахов Сергей

Мать ребёнка: Малахова Людмила Анатольевна

Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область