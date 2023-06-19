Малахов Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения18.08.1949
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1949
Отец: Малахов Егор Иванович
Мать: Малахова Елена
Рождение ребёнка
22.05.1970
Дочь: Павлова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Малахова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
16.07.1975
Сын: Малахов Сергей
Мать ребёнка: Малахова Людмила Анатольевна
Отрадное, Кировский муниципальный район, Ленинградская область