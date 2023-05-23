Медокс (Вадковская) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1844
Дата смерти15.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1844
Бракосочетание
11.06.1869
Рождение ребёнка
26.01.1881
Сын: Медокс Вячеслав Константинович
Отец ребёнка: Медокс Константин Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.07.1907
Москва
Похороны
17.07.1907
кл. московского Новодевичьего монастыря