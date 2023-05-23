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Медокс (Вадковская) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1844

Дата смерти

15.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1844

Отец: Вадковский Иван Яковлевич

Мать: Вадковская Александра Александровна

Бракосочетание
11.06.1869

Муж: Медокс Константин Павлович

Рождение ребёнка
26.01.1881

Сын: Медокс Вячеслав Константинович

Отец ребёнка: Медокс Константин Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.07.1907
Москва
Похороны
17.07.1907
кл. московского Новодевичьего монастыря