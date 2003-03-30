Никишкин Юлий Симонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишкин Юлий Симонович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.02.1933

Дата смерти

30.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1933

Отец: Никишкин Симон Федорович

Мать: Кривова Нина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Галина Юльевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербинина Фаина Алексеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
30.03.2003
Москва, город федерального значения Москва
Смерть зарегистрирована 31.03.2003
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