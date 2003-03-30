Никишкин Юлий Симонович
Место рождения
Дата рождения06.02.1933
Дата смерти30.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1933
Отец: Никишкин Симон Федорович
Мать: Кривова Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Галина Юльевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербинина Фаина Алексеевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
30.03.2003
Смерть зарегистрирована 31.03.2003