Сахаров Владислав Вадимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Сахарова Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
11.03.1991
Сын: Сахаров Андрей Владиславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.2019
Сын: Сахаров Владимир Владиславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Михаил Владиславович
Мать ребёнка: не указана