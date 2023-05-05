Сахаров Владислав Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Владислав Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сахарова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
11.03.1991

Сын: Сахаров Андрей Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.2019

Сын: Сахаров Владимир Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Михаил Владиславович

Мать ребёнка: не указана