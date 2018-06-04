Федин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1911
Дата смертиВычислено 1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1911
Отец: Фёдор Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1936
Мать ребёнка: Федина Антонина Алексеевна
С. Нижняя Покровка Перелюбского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федин Игорь Иванович
Мать ребёнка: Федина Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федина Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Федина Антонина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1941