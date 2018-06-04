Федин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федин Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1911

Дата смерти

Вычислено 1941

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1911

Отец: Фёдор Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1936

Сын: Федин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Федина Антонина Алексеевна

С. Нижняя Покровка Перелюбского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федин Игорь Иванович

Мать ребёнка: Федина Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федина Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Федина Антонина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федина Антонина Алексеевна

Смерть
Вычислено 1941
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