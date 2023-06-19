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Иван Васильев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1777 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Василий Никифоров

Мать: не указана

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Трофим Иванов

Мать ребёнка: Ирина Анисимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Ирина Анисимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Ирина Анисимова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Анисимова

Смерть
Неизвестно