Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Василий Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Трофим Иванов
Мать ребёнка: Ирина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Ирина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Ирина Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Анисимова
Смерть
Неизвестно