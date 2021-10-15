(Бакалова) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакалова) Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1932

Дата смерти

15.10.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1932

Отец: Бакалов Василий Егорович

Мать: ?

Смерть
15.10.2021
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