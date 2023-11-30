Юркян Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркян Игнатий

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Место рождения

Даугавпилс, Daugavpils

Дата рождения

11.12.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Силенская волость.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ядвига

Мать ребёнка: Юркян Анеля

Рождение ребёнка
31.03.1921

Дочь: Альбина

Мать ребёнка: Юркян Анеля

Гарбаришки.
Рождение ребёнка
01.08.1922

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Юркян Анеля

Рождение ребёнка
04.02.1925

Дочь: Анеля

Мать ребёнка: Юркян Анеля

Силенская волость.
Рождение ребёнка
08.07.1928

Сын: Юркян Нартизий

Мать ребёнка: Юркян Анеля

Силене, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
28.07.1930

Сын: Юркян Адольф

Мать ребёнка: Юркян Анеля

Силенская волость.
Место жительства
1935
Гарбаришки.
Место жительства
1939
Гарбаришки, Силенского прихода. Вместе с Петром и Язепом - 30 га.
Место жительства
1941
Auzānu m. Silenes pag. Zemkopība. Mājas īpašnieks.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркян Анеля

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