Юркян Игнатий
Место рождения
Дата рождения11.12.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Силенская волость.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Ядвига
Мать ребёнка: Юркян Анеля
Рождение ребёнка
31.03.1921
Дочь: Альбина
Мать ребёнка: Юркян Анеля
Гарбаришки.
Рождение ребёнка
01.08.1922
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Юркян Анеля
Рождение ребёнка
04.02.1925
Дочь: Анеля
Мать ребёнка: Юркян Анеля
Силенская волость.
Рождение ребёнка
08.07.1928
Сын: Юркян Нартизий
Мать ребёнка: Юркян Анеля
Силене, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads
Рождение ребёнка
28.07.1930
Сын: Юркян Адольф
Мать ребёнка: Юркян Анеля
Силенская волость.
Место жительства
1935
Гарбаришки.
Место жительства
1939
Гарбаришки, Силенского прихода. Вместе с Петром и Язепом - 30 га.
Место жительства
1941
Auzānu m. Silenes pag. Zemkopība. Mājas īpašnieks.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркян Анеля