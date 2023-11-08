Бисеркова Софья ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Бисерков Макар Степанович
Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Бисерков Никанор Степанович
Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бисерков Пимен Степанович
Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бисерков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович