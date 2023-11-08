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Бисеркова Софья ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Бисерков Макар Степанович

Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Бисерков Никанор Степанович

Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бисерков Пимен Степанович

Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бисерков Егор Степанович

Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бисерков Иван Степанович

Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бисерков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Бисерков Степан Антонович

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