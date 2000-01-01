Мехоношина Феодосья Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1878
Сын: Мехоншин Михаил Никандрович
Отец ребёнка: Мехошин Никандр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мехоношин Иоанн
Отец ребёнка: Мехошин Никандр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно