Меркушина - Беликова Аграфена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова - Беликова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Беликов Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беликов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Беликов Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна
Отец ребёнка: Беликов Михаил Тихонович
д. Сладкое, Крутинского р-на, Омской обл.
Смерть
1988