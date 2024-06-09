Меркушина - Беликова Аграфена Александровна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меркушина - Беликова Аграфена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова - Беликова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Беликов Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беликов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Беликов Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Беликова - Обыскалова Евдакия Михайловна

Отец ребёнка: Беликов Михаил Тихонович

д. Сладкое, Крутинского р-на, Омской обл.
Смерть
1988

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