Колупаева Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолупаева Елена Сергеевна

Колупаева Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.2003

Сын: Нагибин Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2009

Сын: Нагибин Егор Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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