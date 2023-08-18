Колупаева Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.2003
Сын: Нагибин Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2009
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности