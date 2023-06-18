Прийменко Ефросинья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прийменко Ефросинья Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1895

Сын: Прийменко Никифор Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Романович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Прийменко Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Прийменко Иван Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Иван Романович

Смерть
Неизвестно