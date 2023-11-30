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(Климашевская) Нина Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.10.1922

Дата смерти

12.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1922

Отец: Климашевский Александр Йозефович

Мать: Анна Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.07.1941

Дочь: Шкаровская Наталья

Отец ребёнка: Шибаков Александр Всеволодович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.08.1944

Дочь: Закревская Нонна

Отец ребёнка: Шибаков Александр Всеволодович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаков Александр Всеволодович

Смерть
12.02.1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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