(Климашевская) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1922
Дата смерти12.02.1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1922
Отец: Климашевский Александр Йозефович
Мать: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
10.07.1941
Дочь: Шкаровская Наталья
Отец ребёнка: Шибаков Александр Всеволодович
Рождение ребёнка
03.08.1944
Дочь: Закревская Нонна
Отец ребёнка: Шибаков Александр Всеволодович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1993