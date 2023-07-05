Григорий Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Дементий Николаевич
Мать: Дарья Ипатовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858