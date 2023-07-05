Григорий Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Дементьевич

Григорий Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Дементий Николаевич

Мать: Дарья Ипатовна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фекла Григорьевна

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
После 1858