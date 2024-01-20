Степанов Вадим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Вадимовна
Мать ребёнка: Степанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Андрей Вадимович
Мать ребёнка: Степанова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Даниил Вадимович
Мать ребёнка: Степанова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Татьяна