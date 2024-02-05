Филипп Антипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилипп Антипов

Филипп Антипов

Место рождения

село Никулино

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Антип Дмитриев

Мать: ?

село Никулино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close