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Филипп Антипов
Филипп Антипов
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Древо
Место рождения
село Никулино
Дата рождения
1796
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Антип Дмитриев
Около 1771 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец:
Антип Дмитриев
Мать:
?
село Никулино
Смерть
Неизвестно
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