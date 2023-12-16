Еланскова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еланскова Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1909

Отец: Елансков Андрей Иосифович

Мать: Еланскова Матрона Максимовна

Крещение
03.05.1909 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Кожанов Андрей Иванович, х. Рынок Солоновский. Сорокина Екатерина Андреевна, х. Рынок Солоновский, каз. дочьГАРО 803-2-2051 лл.12об.-13 №21
Смерть
Неизвестно
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