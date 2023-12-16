Еланскова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1909
Крещение
03.05.1909 ст.
Соленовская, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Кожанов Андрей Иванович, х. Рынок Солоновский. Сорокина Екатерина Андреевна, х. Рынок Солоновский, каз. дочьГАРО 803-2-2051 лл.12об.-13 №21
Смерть
Неизвестно