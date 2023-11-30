Лебедев Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.11.1818 ст.
Дата смерти17.08.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1818 ст.
Отец: Алексей Ефимов
Мать: Мария Яковлева
Бракосочетание
26.08.1845 ст.
Жена: Лебедева Ольга Ивановна
Покровское, Ивановская волость, Шлиссельбургский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1846 ст.
Сын: Лебедев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна
Мроткино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
17.08.1891 ст.
Лезье, Кировский муниципальный район, Ленинградская область