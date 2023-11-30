Лебедев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Николай Алексеевич

Лебедев Николай Алексеевич

Место рождения

Сольцы, Солецкая волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

26.11.1818 ст.

Дата смерти

17.08.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1818 ст.

Отец: Алексей Ефимов

Мать: Мария Яковлева

Сольцы, Солецкая волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
26.08.1845 ст.

Жена: Лебедева Ольга Ивановна

Покровское, Ивановская волость, Шлиссельбургский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1846 ст.

Сын: Лебедев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Ольга Ивановна

Мроткино, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
17.08.1891 ст.
Лезье, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close