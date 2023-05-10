Рябикина Татьяна Варяговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябикина Татьяна Варяговна

Рябикина Татьяна Варяговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1964

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1964

Отец: Макаров Варяг Павлович

Мать: Макарова Шашне