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Рябикина Татьяна Варяговна
Рябикина Татьяна Варяговна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.1964
Пол
Женский
Отец
Макаров Варяг Павлович
1932 г.р.
Мать
Макарова Шашне
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.12.1964
Отец:
Макаров Варяг Павлович
Мать:
Макарова Шашне
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