Школдин Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: Школдин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1895
Дочь: Школдина Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Школдина -- Матрена Николаевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
06.05.1901
Сын: Школдин Николай Васильеич
Мать ребёнка: Школдина -- Матрена Николаевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно