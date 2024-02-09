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Школдин Василий Тимофеевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: Школдин Тимофей

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.06.1895

Дочь: Школдина Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Школдина -- Матрена Николаевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
06.05.1901

Сын: Школдин Николай Васильеич

Мать ребёнка: Школдина -- Матрена Николаевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Школдина -- Матрена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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