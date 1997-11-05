Дегтярёва Ангелина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва Ангелина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1997

Отец: Дегтярёв Олег Александрович

Мать: Перерва Елена Александровна

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