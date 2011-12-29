Ковень Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
05.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
29.12.2011