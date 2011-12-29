Ковень Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковень Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
29.12.2011
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