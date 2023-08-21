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Калугина Оксана Владимировна
Калугина Оксана Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1979
Пол
Женский
Отец
Ивантеев Владимир
1953 г.р.
Мать
Ивантеева Раиса Николаевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1979
Отец:
Ивантеев Владимир
Мать:
Ивантеева Раиса Николаевна
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