Калугина Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1979

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1979

Отец: Ивантеев Владимир

Мать: Ивантеева Раиса Николаевна

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