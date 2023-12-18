Саитбаталов Сагидьян Мухамадзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитбаталов Сагидьян Мухамадзянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Саитбатталов Мухамадзян Зайнагабдинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Саитбаталов Гарифьян Сагидьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Саитбаталов Талгат Сагидьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1962

Дочь: Саитбаталова Фардана Сагидьяновна

Мать ребёнка: Саитбаталова Миннибика Ахмадуловна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Саитбаталов Асхат Сагидьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Саитбаталов Ахат Сагидьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1967

Сын: Саитбаталов Фуат Сагидьянович

Мать ребёнка: Саитбаталова Миннибика Ахмадуловна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Саитбаталов Ильфат Сагидьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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