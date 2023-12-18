Саитбаталов Сагидьян Мухамадзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Саитбатталов Мухамадзян Зайнагабдинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Саитбаталов Гарифьян Сагидьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1944
Сын: Саитбаталов Талгат Сагидьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1962
Дочь: Саитбаталова Фардана Сагидьяновна
Мать ребёнка: Саитбаталова Миннибика Ахмадуловна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Саитбаталов Асхат Сагидьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Саитбаталов Ахат Сагидьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1967
Сын: Саитбаталов Фуат Сагидьянович
Мать ребёнка: Саитбаталова Миннибика Ахмадуловна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Саитбаталов Ильфат Сагидьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно