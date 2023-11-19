Кузнецов Сергей Диментьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Диментий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Кузнецов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Кузьма Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова ? Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова ? Сергеевна
Мать ребёнка: Кузнецова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Афросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Афросинья
Смерть
Неизвестно