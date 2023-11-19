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Кузнецов Сергей Диментьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Диментий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Кузнецов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Кузьма Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова ? Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова ? Сергеевна

Мать ребёнка: Кузнецова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Афросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Афросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Афросинья

Смерть
Неизвестно
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