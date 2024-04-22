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Иван Анисимов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Анисим Абрамов (Ич)

Мать: Степанида Гаврилова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
10.11.1829 ст.

Жена: Аграфена Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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