Иван Анисимов (Ич)
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Анисим Абрамов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
10.11.1829 ст.
Жена: Аграфена Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно