von Braunschweig-Lüneburg (von Braunschweig-Lüneburg) Mathilde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Braunschweig-Lüneburg (von Braunschweig-Lüneburg) Mathilde

Место рождения

Braunschweig, Germany

Дата рождения

Около 1229

Дата смерти

Около 1295

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1218 г.р.

Дети

После 1250 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1229

Отец: не указан

Мать: не указана

Braunschweig, Germany
Бракосочетание
1245

Муж: Von Anhalt-Aschersleben Heinrich Fette“

Рождение ребёнка
После 1250

Сын: Von Anhalt-Aschersleben Otto I

Отец ребёнка: Von Anhalt-Aschersleben Heinrich Fette“

Смерть
Около 1295