von Braunschweig-Lüneburg (von Braunschweig-Lüneburg) Mathilde
Место рожденияBraunschweig, Germany
Дата рожденияОколо 1229
Дата смертиОколо 1295
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1229
Отец: не указан
Мать: не указана
Braunschweig, Germany
Бракосочетание
1245
Рождение ребёнка
После 1250
Сын: Von Anhalt-Aschersleben Otto I
Отец ребёнка: Von Anhalt-Aschersleben Heinrich Fette“
Смерть
Около 1295