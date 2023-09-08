Соснин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1997

Дочь: Кузнецова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.2000

Сын: Соснин Денис Сергеевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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