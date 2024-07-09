Абдюшев Тагир Яхъевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдюшев Тагир Яхъевич

Место рождения

Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.05.1932

Дата смерти

14.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1932

Отец: Абдюшев Яхъя

Мать: не указана

Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдюшева (Аюпова) Раиса Илачевна

Рождение ребёнка
17.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдюшева (Аюпова) Раиса Илачевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
11.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абдюшева (Аюпова) Раиса Илачевна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Смерть
14.07.1992
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

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