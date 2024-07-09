Абдюшев Тагир Яхъевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1932
Дата смерти14.07.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1932
Отец: Абдюшев Яхъя
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдюшева (Аюпова) Раиса Илачевна
Рождение ребёнка
11.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абдюшева (Аюпова) Раиса Илачевна
Смерть
14.07.1992