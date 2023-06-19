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Городецкий Всеволод Александрович
Городецкий Всеволод Александрович
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Место рождения
Большое Козино
, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Городецкий Александр Иванович
1899 г.р.
Мать
Городецкая (Грачева) Анастасия Николаевна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Городецкий Александр Иванович
Мать:
Городецкая Анастасия Николаевна
Большое Козино
, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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