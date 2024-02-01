Макаров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1892
Мать ребёнка: Макарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуня Петровна
Мать ребёнка: Макарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Макарова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова ?
Смерть
Неизвестно