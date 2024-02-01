Макаров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1892

Сын: Макаров Денис Петрович

Мать ребёнка: Макарова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуня Петровна

Мать ребёнка: Макарова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Макарова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Виктор Петрович

Мать ребёнка: Макарова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова ?

Смерть
Неизвестно
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