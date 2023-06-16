Болтушкин Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Болтушкин Николай Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болтушкина Мария Захаровна
Смерть
Неизвестно