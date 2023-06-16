Болтушкин Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болтушкин Емельян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Болтушкин Николай Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болтушкина Мария Захаровна

Смерть
Неизвестно