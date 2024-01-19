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Юрченко Юрий Михайлович
Юрченко Юрий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.1974
Пол
Мужской
Отец
Юрченко Михаил
Мать
Юрченко (Теперова) Антонина Викторовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1974
Отец:
Юрченко Михаил
Мать:
Юрченко Антонина Викторовна
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