Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1877

Отец: Петр Яковлев

Мать: Пелагея Матвеева

Смерть
Неизвестно
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