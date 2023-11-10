Буланова Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБуланова Анна

Буланова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1931

Дочь: Кутлакова (Буланова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Буланов Григорий

Смерть
1941

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