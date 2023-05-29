Божко Ксенофонт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти30.03.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1876
Сын: Божко Зиновий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Божко Мария Максимова
село Черниговка, Бердянский уезд, Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1880
Сын: Божко Корнилий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Божко Мария Максимова
Рождение ребёнка
26.08.1883
Сын: Божко Пимен Ксенофонтович
Мать ребёнка: Божко Мария Максимова
Рождение ребёнка
23.07.1891
Дочь: Божко Христина Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Божко Мария Максимова
Рождение ребёнка
15.06.1901
Дочь: Божко Анна Ксенофонтовна
Мать ребёнка: Божко Мария Максимова
Смерть
30.03.1909
село Черниговка, Бердянский уезд, Таврическая губерния, Российская империя черниговский крестьянин от воспаления легких, 62 года