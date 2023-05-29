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Божко Ксенофонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

30.03.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1876

Сын: Божко Зиновий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Божко Мария Максимова

село Черниговка, Бердянский уезд, Таврическая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1880

Сын: Божко Корнилий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Божко Мария Максимова

Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Божко Пимен Ксенофонтович

Мать ребёнка: Божко Мария Максимова

Рождение ребёнка
23.07.1891

Дочь: Божко Христина Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Божко Мария Максимова

Рождение ребёнка
15.06.1901

Дочь: Божко Анна Ксенофонтовна

Мать ребёнка: Божко Мария Максимова

Смерть
30.03.1909
село Черниговка, Бердянский уезд, Таврическая губерния, Российская империя черниговский крестьянин от воспаления легких, 62 года