Каримуллин Бари Мусеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримуллин Бари Мусеевич

Место рождения

ТАССР, Рыбнослободский район, д. Новый Арыш

Дата рождения

08.04.1929

Дата смерти

03.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1929

Отец: Каримуллин Муса Каримуллович

Мать: не указана

ТАССР, Рыбнослободский район, д. Новый Арыш
Рождение ребёнка
20.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Иглино (Иглинский район) БАССР
Смерть
03.01.2012
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