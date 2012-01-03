Каримуллин Бари Мусеевич
Место рожденияТАССР, Рыбнослободский район, д. Новый Арыш
Дата рождения08.04.1929
Дата смерти03.01.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1929
Отец: Каримуллин Муса Каримуллович
Мать: не указана
ТАССР, Рыбнослободский район, д. Новый Арыш
Рождение ребёнка
20.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Иглино (Иглинский район) БАССР
Смерть
03.01.2012