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Ломакин Тимофей Васильевич

Место рождения

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

21.02.1900 ст.

Дата смерти

29.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1900 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1922

Дочь: Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ломакина Ксения Ивановна

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.07.1924

Сын: Ломакин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Ломакина Ксения Ивановна

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1927

Сын: Ломакин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ломакина Ксения Ивановна

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Лидия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ломакина Ксения Ивановна

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина Ксения Ивановна

Смерть
29.04.1942
Фюрстенберг на Одере
погиб в плену Лагерь: шталаг III B Лагерный номер: 61442