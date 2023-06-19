Ломакин Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1900 ст.
Дата смерти29.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1900 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1922
Дочь: Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ломакина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1924
Мать ребёнка: Ломакина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1927
Сын: Ломакин Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ломакина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Лидия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ломакина Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ломакина Ксения Ивановна
Смерть
29.04.1942
Фюрстенберг на Одере
погиб в плену Лагерь: шталаг III B Лагерный номер: 61442