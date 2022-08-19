Халецкий Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халецкий Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.2022

Пол

Мужской

Отец

2019 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2022

Отец: Халецкий Роман Викторович

Мать: не указана

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