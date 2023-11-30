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(Кулакова) Дарья Васильевна

Место рождения

Низ-Гоньба, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Низ-Гоньба, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Место жительства
1918
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Ф. 144. Оп. 6. Д. 3507. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших г. Барнаула Одигитриевской церкви стр.36 запись 55
Смерть
Неизвестно
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