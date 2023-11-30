(Кулакова) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1918
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Ф. 144. Оп. 6. Д. 3507. Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся и умерших г. Барнаула Одигитриевской церкви стр.36 запись 55
Смерть
Неизвестно