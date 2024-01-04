Смирнова Галина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Галина Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1985

Сын: Смирнов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
29.06.1989

Сын: Смирнов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир Викторович

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