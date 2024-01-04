Смирнова Галина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1985
Сын: Смирнов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
29.06.1989
Сын: Смирнов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Викторович
Бракосочетание
Неизвестно