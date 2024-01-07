Зайчук (Кремнева) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1970
Отец: Кремнев Александр Петрович
Мать: Кремнева Нина Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1995
Дочь: Гришкова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Зайчук Анатолий Леонидович
Рождение ребёнка
01.09.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайчук Анатолий Леонидович