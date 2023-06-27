Кулаков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Людмила Павловна

Мать ребёнка: Кулакова Мария Николаевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козоброд Вера Павловна

Мать ребёнка: Кулакова Мария Николаевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Кулакова Мария Николаевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Мария Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно