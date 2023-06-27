Кулаков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Людмила Павловна
Мать ребёнка: Кулакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козоброд Вера Павловна
Мать ребёнка: Кулакова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулаков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Кулакова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно