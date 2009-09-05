Лавринов Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения28.06.1928
Дата смерти05.09.2009
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928
Отец: Лавринов Фёдор Романович
Мать: Лавринова Наталья
Рождение ребёнка
01.12.1956
Сын: Лавринов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Лавринова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Лавринова Анна Андреевна
Смерть
05.09.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
08.09.2009
Ногинский район, деревня Тимохово, Богородское кладбище