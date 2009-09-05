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Лавринов Владимир Фёдорович

Место рождения

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.06.1928

Дата смерти

05.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1928

Отец: Лавринов Фёдор Романович

Мать: Лавринова Наталья

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.12.1956

Сын: Лавринов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Лавринова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Лавринова Анна Андреевна

Смерть
05.09.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
08.09.2009
Ногинский район, деревня Тимохово, Богородское кладбище
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