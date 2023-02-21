Казак Грассильда Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак Грассильда Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антон

Мать: Константина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенева Теофиля Брониславовна

Отец ребёнка: Казак Бронислав Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вериго Леонарда Брониславовна

Отец ребёнка: Казак Бронислав Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохова Лина Брониславовна

Отец ребёнка: Казак Бронислав Францевич

Смерть
Неизвестно
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