Казак Грассильда Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антон
Мать: Константина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенева Теофиля Брониславовна
Отец ребёнка: Казак Бронислав Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вериго Леонарда Брониславовна
Отец ребёнка: Казак Бронислав Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохова Лина Брониславовна
Отец ребёнка: Казак Бронислав Францевич
Смерть
Неизвестно