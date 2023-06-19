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Габит Абдулгалимов

Место рождения

Амикеево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Абдулгалим Абдулгафаров

Мать: не указана

Амикеево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
23.02.1879 ст.

Жена: Шамсибанат Давлетшина

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты отец - Давлетша Абдулгафар мулла улы Представитель жениха отец - Абдулгалим Абдулгафаров Свидетели - Хаммадулла Абдулманафов Мухаметхафзи Мухаметалтифов махр 600 рублей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсибанат Давлетшина

Работа или профессия
Неизвестно
мулла
Смерть
Неизвестно