Габит Абдулгалимов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Абдулгалим Абдулгафаров
Мать: не указана
Никах
23.02.1879 ст.
Жена: Шамсибанат Давлетшина
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Представитель невесты отец - Давлетша Абдулгафар мулла улы Представитель жениха отец - Абдулгалим Абдулгафаров Свидетели - Хаммадулла Абдулманафов Мухаметхафзи Мухаметалтифов махр 600 рублей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсибанат Давлетшина
Работа или профессия
Неизвестно
мулла
Смерть
Неизвестно