Апрелев Сергей Вячеславович
Место рожденияСевастополь
Дата рождения14.08.1951
Дата смерти08.01.2021
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1951
Бракосочетание
30.08.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Соропостижно скончался в Мариинской больнице СПб