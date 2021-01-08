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Апрелев Сергей Вячеславович

Место рождения

Севастополь

Дата рождения

14.08.1951

Дата смерти

08.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1951

Отец: Апрелев Вячеслав Пантелеймонович

Мать: Апрелева Раиса Александровна

Бракосочетание
30.08.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.12.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Соропостижно скончался в Мариинской больнице СПб

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