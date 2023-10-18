Алиев Алибахарчи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1918
Сын: Алиев Маламагомед Алибахарчиевич(Алиев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гасанова Ажайбика Алибахарчиевна
Мать ребёнка: Алиева Гуарша
Батлаич, Хунзахский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Хуху
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Салтанат
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева-Гасанова Тагибат Алибахарчиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Хадис Алибахарчиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно