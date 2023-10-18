Алиев Алибахарчи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Алибахарчи

Алиев Алибахарчи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1918

Сын: Алиев Маламагомед Алибахарчиевич(Алиев)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Гасанова Ажайбика Алибахарчиевна

Мать ребёнка: Алиева Гуарша

Батлаич, Хунзахский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Хуху

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Салтанат

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева-Гасанова Тагибат Алибахарчиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Хадис Алибахарчиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close