Киселев Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Киселев Василий Никитин
Рождение ребёнка
01.02.1924
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1926
Дочь: Сидорова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Киселев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
06.11.1929
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.1930
Сын: Киселев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Киселев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 04.12.1940
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Рождение ребёнка
05.01.1947
Сын: Киселев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна
Смерть
Около 1980
Похороны
Неизвестно
Орлиновское сельское кладбище