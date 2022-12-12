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Киселев Яков Васильевич

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Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Киселев Василий Никитин

Мать: Киселева Евдокия Моисеева

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1924

Сын: Киселев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.08.1926

Дочь: Сидорова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Киселев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
06.11.1929

Сын: Киселев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1930

Сын: Киселев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Киселев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
Около 04.12.1940

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Красная Звезда, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1947

Сын: Киселев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Киселева Агафия Николаевна

Смерть
Около 1980
Похороны
Неизвестно
Орлиновское сельское кладбище
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